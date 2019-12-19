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19 декабря • обновлено в 20:45
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На шаг ближе к НАТО: Рада проголосовала за важные изменения в ВСУ

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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий приведение действующей системы воинских званий Вооруженных сил в соответствие со стандартами НАТО.

За проект закона №2247 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих" в четверг, 19 декабря, проголосовали 267 народных депутатов.

Документ вносит изменения в Уставы ВСУ, адаптируя их под нормы армий стран-членов Альянса.

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Таким образом званий "генерал-полковник" и "генерал армии Украины" уже не будет. Первого будут называть "генерал", второе исчезнет из перечня вовсе. Следующим после полковника в военной иерархии будет введено новое звание "бригадный генерал", по старшинству после которого будет "генерал-майор".

В Военно-морских силах звание бригадного генерала будет соответствовать чину командор-адмирала, также введенного новым законопроектом.

Иллюстрация. Украинская армия

Иллюстрация. Украинская армия

Прямий

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее парламент принял Постановление о Заявлении Верховной Рады Украины "О первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины – обретение полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора" №2327. "За" проголосовали 284 народных депутата.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины НАТО Верховная Рада Украины законопроект
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Дерьмо можно назвать и калом, и какашкой, и экскрементами - но оно дерьмом и останется. :-)))
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