''В воздухе запах химии'': в Армянске забили тревогу из-за запуска опасного завода

В оккупированном Армянске (Крым) после остановки из-за выбросов заработал завод "Крымский титан" олигарха Дмитрия Фирташа, он может нести угрозу окружающей среде.

Такое мнение высказала крымский эколог Маргарита Литвиненко, отметив, что за столь короткое время его не могли модернизировать, передают "Крым.Реалии 24".

"В воздухе явно чувствуется запах химического вещества – это оказывает влияние на состояние людей. Завод "Крымский титан", скорее всего, будет и дальше угрожать местным жителям и окружающей среде, потому что за такое время нельзя было его кардинально улучшить. Скорее всего, там прочистили фильтры, сделали что-то экстренное, нашли известковую смесь для заливки кислотонакопителя", – сказала она.

Литвиненко предположила, что теперь завод будет угрожать жителям не в такой мере, но все равно это реальная опасность для города.

"Достоверной информации о замерах воздуха и о состоянии жителей нет. Без воды из Днепра опасность от работы "Крымского титана" увеличена. Проекты по опреснению воды или заполнению кислотонакопителя другим веществом не компенсируют опасность от деятельности завода. Кислотонакопитель все равно останется", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Армянск произошла экологическая катастрофа, серьезно ударившая по окружающей среде. Оккупационные власти были вынуждены эвакуировать из накрытого химическим выбросом города детей.

Вскоре стало известно, что "химатака" добралась и до материковой части Украины.