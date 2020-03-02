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2 марта • обновлено в 15:53
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Павел Верещагин
Павел Верещагин
Таможня дает добро Все статьи автора

В Волынской области задержали контрабанду янтаря

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Вчера на таможенном переходе "Ягодин" Волынской области произошло интересное событие.

По информации областного подразделения по борьбе з коррупцией в таможенных органах и контрабандой отдела БКОЗ СБУ в Волынской области, местные таможенники на вышеуказанном таможенном переходе в направлении "выезд", "зеленый коридор", во время проведения осмотра автомобиля марки Форд, государственный номер WWL 3770L, под управлением гражданина Украины Козака Сергея, обнаружили признаки возможного сокрытия товаров.

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В ходе углубленного досмотра салона указанного автомобиля, на днище под ковриком, обнаружено камни, по внешним признакам похожие на янтарь.

В Волынской области задержали контрабанду янтаря

В Волынской области задержали контрабанду янтаря

Изъятые камни в количестве 30 кг 700 граммов, вместе с орудием совершения преступления, переданы в Нацполицию.

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Автор
Павел Верещагин Павел Верещагин
Тема
Украинская таможня
Место
Украина
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