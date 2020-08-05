На Донбассе против Украины воевали наемники из Италии: Аваков рассказал о тюремных сроках
Более 20-ти граждан Италии участвовали в войне на Донбассе на стороне "Л/ДНР", еще трое – получили за это тюремные сроки.
Об этом 5 августа сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков по итогам встречи с министром внутренних дел Итальянской Республики Лучано Ламорджезе. Мероприятие состоялось в Риме, сказано на официальном сайте МВД.
Стороны обсудили усиление сотрудничества между двумя странами, в частности, в вопросах киберугроз, борьбе с транснациональной преступностью, нелегальной миграцией.
"Благодарен Республике Италия за последовательную позицию относительно территориальной целостности и суверенитета Украины. Надеюсь, справедливый приговор получат и другие участники террористических организаций, независимо от страны пребывания", – заявил Аваков.
Министр обратил внимание на недопустимости деятельности так называемых представительств "ДНР" и "ЛНР" на территории Италии.
Он отметил, что они не имеют и не могут иметь никакого официального дипломатического статуса и могут быть привлечены к незаконной и террористической деятельности. В частности – к вербовке радикальных боевиков для участия в НВФ на временно оккупированных территориях.
Во время встречи стороны также договорились об обмене опытом между украинскими и итальянскими правоохранителями.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно разведка Минобороны Украины зафиксировала переброску на оккупированный Донбасс из России не менее 10 единиц боевой бронированной техники и до 30 грузовиков с оружием.