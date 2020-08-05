На Донбассе против Украины воевали наемники из Италии: Аваков рассказал о тюремных сроках

Более 20-ти граждан Италии участвовали в войне на Донбассе на стороне "Л/ДНР", еще трое – получили за это тюремные сроки.

Об этом 5 августа сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков по итогам встречи с министром внутренних дел Итальянской Республики Лучано Ламорджезе. Мероприятие состоялось в Риме, сказано на официальном сайте МВД.

Стороны обсудили усиление сотрудничества между двумя странами, в частности, в вопросах киберугроз, борьбе с транснациональной преступностью, нелегальной миграцией.

"Благодарен Республике Италия за последовательную позицию относительно территориальной целостности и суверенитета Украины. Надеюсь, справедливый приговор получат и другие участники террористических организаций, независимо от страны пребывания", – заявил Аваков.

Встреча представителей МВД Украины и Италии. mvs.gov.ua

Министр обратил внимание на недопустимости деятельности так называемых представительств "ДНР" и "ЛНР" на территории Италии.

Он отметил, что они не имеют и не могут иметь никакого официального дипломатического статуса и могут быть привлечены к незаконной и террористической деятельности. В частности – к вербовке радикальных боевиков для участия в НВФ на временно оккупированных территориях.

Встреча представителей МВД Украины и Италии. mvs.gov.ua

Во время встречи стороны также договорились об обмене опытом между украинскими и итальянскими правоохранителями.

Арсен Аваков и Лучано Ламорджезе. mvs.gov.ua

Глава МВД Италии. mvs.gov.ua

Арсен Аваков. mvs.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно разведка Минобороны Украины зафиксировала переброску на оккупированный Донбасс из России не менее 10 единиц боевой бронированной техники и до 30 грузовиков с оружием.