В ВМС Украины задумали перестановку: адмирал Воронченко подтвердил новую должность

Командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко подтвердил, что должен получить новую должность в Минобороны Украины.

Об этом он заявил в комментарии "Укринформу", подчеркнув, что удивлен ажиотажем из-за назначения. Предложение о работе, как рассказал военный, поступило от министра обороны Андрея Тарана.

"Действительно, министром обороны мне предложено новую должность в министерстве, и я считаю, что после четырех лет командования Военно-Морскими Силами могу достойно передать все свои наработки, опыт преемнику.

Для меня непонятен тот ажиотаж в СМИ, который появился вокруг моей фамилии", – сказал Воронченко. Он добавил, что комментарий дал только одному изданию.

Воронченко утверждает, что соблюдает принципы, присущие армиям ведущих стран мира.

"Хочу акцентировать, что по моему мнению, должностное лицо на ключевых позициях каждые 4-5 лет должно передавать свой опыт и знания. Ротационный принцип как раз и соответствует подходам, существующим в армиях стран-членов НАТО", – заявил адмирал.

Игорь Воронченко Укринформ

Как писал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация, что адмирала Игоря Воронченко снимают с должности командующего ВМС. На его место могут назначить контр-адмирала Алексея Неижпапу, которого якобы продвигает российский олигарх Павел Фукс.