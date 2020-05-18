В пункте пропуска "Могилев-Подольский" в Винницкой области при попытке подкупить старшего лейтенанта Государственной пограничной службы задержали российского офицера с паспортом гражданина Молдовы.

Об этом сообщается на официальном сайте ГПСУ. Отмечается, что начато досудебное расследование за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

"В ходе расследования выяснилось, что у задержанного молдаванина двойное гражданство. Преступник имеет также российский паспорт и звание лейтенанта запаса Вооруженных сил РФ. Задержанный намеревался за взятку решить вопрос проезда через украинскую границу двух пассажирских автобусов из России", – сказано в сообщении .

Задержание российского офицера Сайт ГПСУ

Впрочем, после неудачной попытки подкупить украинского пограничника, преступника задержала военная прокуратура Винницкого гарнизона. Предмет преступления – 50 тыс. российских рублей – изъяты.

Задержанному российскому военному с двойным гражданством грозит штраф от 500 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

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