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В Винницкой области муж из ревности поджег свою жену. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
2,1 т.
В Винницкой области задержали мужа, который поджег свою жену

В Винницкой области задержали мужа, который поджег свою жену.

В Калиновке Винницкой области полиция задержала 49-летнего местного жителя, который облил свою жену спиртом и поджег.

Инцидент произошел на почве ревности, сообщается на сайте Национальной полиции Винницкой области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, она получила ожоги 80% тела.

По данным правоохранителей, во время празднования дня рождения жены между супругами на почве ревности возник конфликт. Мужчина, который в это время находился в состоянии алкогольного опьянения, взял со стола бутылку спирта, облил жену и поджег ее.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) УК.

Полиция задержала мужчину, которые поджег свою жену

Полиция задержала мужчину, которые поджег свою жену

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Давыдовка Житомирской области во время ссоры мужчина облил свою жену бензином и поджег.

УкраинаНациональная полиция Украины
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