В Винницкой области муж из ревности поджег свою жену. Фото

В Винницкой области задержали мужа, который поджег свою жену.

В Калиновке Винницкой области полиция задержала 49-летнего местного жителя, который облил свою жену спиртом и поджег.

Инцидент произошел на почве ревности, сообщается на сайте Национальной полиции Винницкой области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, она получила ожоги 80% тела.

По данным правоохранителей, во время празднования дня рождения жены между супругами на почве ревности возник конфликт. Мужчина, который в это время находился в состоянии алкогольного опьянения, взял со стола бутылку спирта, облил жену и поджег ее.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) УК.

Полиция задержала мужчину, которые поджег свою жену

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Давыдовка Житомирской области во время ссоры мужчина облил свою жену бензином и поджег.