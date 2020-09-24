В Винницкой области драка депутатов и кандидата закончилась стрельбой

В Калиновском районе Винницкой области 23 сентября произошла драка с участием местных депутатов и кандидата на выборы. В результате один человек был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook, по факту совершения хулиганских действий, связанных с избирательным процессом, правоохранителями начато досудебное расследование.

Начальник Калиновского отдела полиции Владимир Олексюк рассказал, что к ним обратился 52-летний депутат Калиновского районного совета, который баллотируется в Калиновскую ОТО. Мужчина сообщил о том, что около 18:00 на территорию его домохозяйства приехал действующий депутат Винницкого областного совета с кандидатом в депутаты областного совета.

Во время общения между ними возник конфликт, связанный с избирательной кампанией, и 40-летний кандидат в депутаты Винницкого облсовета нанес заявителю удар в голову. В ответ потерпевший повредил автомобиль своего обидчика Toyota Land Cruiser.

Свидетелем происшествия, которое произошло на территории домохозяйства пострадавшего, стал его работник. Он вмешался в ситуацию и помог прекратить противоправные действия, осуществив выстрел вверх из устройства для отстрела резиновых пуль.

В итоге правонарушитель, устроивший драку, был задержан в процессуальном порядке, а поврежденный автомобиль помещен на штрафплощадку.

"Следствием зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации инцидента в соответствии с частью 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). За такое правонарушение предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование", – отметили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр внутренних дел Украины Арсений Аваков обратился к участникам местных выборов в Украине с призывом строго соблюдать требования закона и не прибегать к незаконным действиям, которые могли бы расшатать ситуацию в округах.