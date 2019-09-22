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22 сентября • обновлено в 23:32
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В Виннице загорелся пассажирский поезд: подробности и фото ЧП

1.7т Читать материал на украинском

В воскресенье, 22 сентября в Виннице на железнодорожной станции загорелся вагон поезда.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Винницкой области.

"Поезд находился на отстое, без пассажиров. К месту происшествия было направлено четыре единицы пожарно-спасательных техники и 17 человек личного состава государственных пожарно-спасательных частей областного центра. Ситуация находится под контролем, в настоящее время распространения огня нет", – говорится в сообщении спасателей.

Сообщение о пожаре поступило в 18:50, а около 20:00 огонь уже ликвидировали. Отмечается, что во время пожара никто из людей не пострадал.

В Виннице загорелся поезд

В Виннице загорелся поезд

Рубрика

В Виннице загорелся поезд

В Виннице загорелся поезд

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Место
Украина Винница
Теги
ГосЧС пожар поезд
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Сколько миллионов украденрого на пожар списали и сколько миллионов и кому выплатили премий за ликвидацию пожара?
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Дудко Олег
Дудко Олег
На Украине есть поезда? Офигеть
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