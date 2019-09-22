В Виннице загорелся пассажирский поезд: подробности и фото ЧП

В воскресенье, 22 сентября в Виннице на железнодорожной станции загорелся вагон поезда.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Винницкой области.
"Поезд находился на отстое, без пассажиров. К месту происшествия было направлено четыре единицы пожарно-спасательных техники и 17 человек личного состава государственных пожарно-спасательных частей областного центра. Ситуация находится под контролем, в настоящее время распространения огня нет", – говорится в сообщении спасателей.
Сообщение о пожаре поступило в 18:50, а около 20:00 огонь уже ликвидировали. Отмечается, что во время пожара никто из людей не пострадал.
В Виннице загорелся поезд
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В Виннице загорелся поезд
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