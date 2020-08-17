В Виннице задержали криминальных авторитетов, которые устроили драку в ресторане

В Виннице полицейские задержали двух криминальных авторитетов за совершение хулиганский действий в развлекательном заведении.

Как сказано на странице областного управления полиции в Facebook, ночью 17 августа мужчины устроили драку в ресторане, угрожали присутствующим оружием, разбили мебель, а после этого сопротивлялись правоохранителям, которые приехали на вызов.

Фото - полиция Винницкой области

Фото - полиция Винницкой области

"Задержание произошло в центре Винницы работниками криминальной полиции по силовой поддержке бойцов корда и процессуального руководства прокуратуры области", – сказано в сообщении.

По словам правоохранителей, мужчины, которым 39 и 56 лет, неоднократно судимы и имели влияние на оперативную обстановку в регионе. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания, им изберут меру пресечения. За хулиганство им грозит до 5 лет заключения.

Фото - полиция Винницкой области

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