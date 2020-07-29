В Виннице задержали двух рецидивистов, которые могут быть причастны к подрывам банкоматов по всей Украине
Банкомат.
В Виннице 29 июля правоохранители оперативно задержали двух ранее судимых злоумышленников после неудачной попытки подрыва банкомата.
Как сообщили OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции Винницкой области, рецидивисты не смогли добраться до отсека с деньгами.
По словам правоохранителей, к ним поступила информация о взрыве рядом с одним из магазинов. На месте происшествия было установлено, что неизвестные пытались достать деньги, накачав газовой смесью банкомат и подорвав его.
"Они повредили банкомат, но доступ к средствам получить не смогли, после чего покинули место происшествия", - рассказали в пресс-службе.
В полиции добавили, что около 4 утра злоумышленники были задержаны в одном из дворов неподалеку от места преступления.
Задержание рецидивистов Фото полиции
Задержание рецидивистов Фото полиции
Задержание рецидивистов Фото полиции
Поврежденный банкомат Фото полиции
"Ими оказались ранее судимые 35-летний и 38-летний уроженцы Донецкой области. По имеющейся у правоохранителей информации, они могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений на территории всей Украины", - добавили в пресс-службе.
Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 КПК Украины.
В полиции добавили, что по данному факту открыты уголовные производства по статье 15, части 3 статьи 185 (Покушение на кражу) и части 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Криминального кодекса Украины.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Подольском районе Киева в ночь на 21 июля взорвали банкомат и украли оттуда деньги.