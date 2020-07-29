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В Виннице задержали двух рецидивистов, которые могут быть причастны к подрывам банкоматов по всей Украине

Obozrevatel
Obozrevatel
Расследования
2,5 т.
Банкомат

Банкомат.

В Виннице 29 июля правоохранители оперативно задержали двух ранее судимых злоумышленников после неудачной попытки подрыва банкомата.

Как сообщили OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции Винницкой области, рецидивисты не смогли добраться до отсека с деньгами.

По словам правоохранителей, к ним поступила информация о взрыве рядом с одним из магазинов. На месте происшествия было установлено, что неизвестные пытались достать деньги, накачав газовой смесью банкомат и подорвав его.

"Они повредили банкомат, но доступ к средствам получить не смогли, после чего покинули место происшествия", - рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что около 4 утра злоумышленники были задержаны в одном из дворов неподалеку от места преступления.

Задержание рецидивистов

Задержание рецидивистов Фото полиции

Задержание рецидивистов

Задержание рецидивистов Фото полиции

Задержание рецидивистов

Задержание рецидивистов Фото полиции

Поврежденный банкомат

Поврежденный банкомат Фото полиции

"Ими оказались ранее судимые 35-летний и 38-летний уроженцы Донецкой области. По имеющейся у правоохранителей информации, они могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений на территории всей Украины", - добавили в пресс-службе.

Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 КПК Украины.

В полиции добавили, что по данному факту открыты уголовные производства по статье 15, части 3 статьи 185 (Покушение на кражу) и части 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Криминального кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Подольском районе Киева в ночь на 21 июля взорвали банкомат и украли оттуда деньги.

Украина
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