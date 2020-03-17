В Виннице вечером во вторник, 17 марта, автомобиль скорой помощи попал в ДТП.
Как передает vn.20minut, авария произошла около 22:00 на Немировском шоссе возле автосалона "Мазда".
По словам очевидцев, микроавтобус не пропустил медиков, которые везли пациента и ехали с мигалками.
В результате скорая вылетела на "Мазду". Предварительно известно о четырех потерпевших, их доставили в больницу с тяжелыми травмами.
В Виннице скорая попала в аварию
dtp.vn.ua
В Виннице скорая попала в аварию
vn.20minut.ua
В Виннице скорая попала в аварию
vn.20minut.ua
Как писал OBOZREVATEL, накануне в Киеве возле Верховной Рады нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченков (Юзик) устроил ДТП.
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