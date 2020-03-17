В Виннице вечером во вторник, 17 марта, автомобиль скорой помощи попал в ДТП.

Как передает vn.20minut, авария произошла около 22:00 на Немировском шоссе возле автосалона "Мазда".

По словам очевидцев, микроавтобус не пропустил медиков, которые везли пациента и ехали с мигалками.

В результате скорая вылетела на "Мазду". Предварительно известно о четырех потерпевших, их доставили в больницу с тяжелыми травмами.

В Виннице скорая попала в аварию dtp.vn.ua

В Виннице скорая попала в аварию vn.20minut.ua

В Виннице скорая попала в аварию vn.20minut.ua

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Киеве возле Верховной Рады нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченков (Юзик) устроил ДТП.

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