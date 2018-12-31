В Виннице произошло зверское массовое убийство: погибли маленькие дети. Все подробности

В понедельник, 31 декабря, в Виннице произошло жуткое преступление — в собственной квартире убили двух женщин и двух детей.

Как информирует пресс-служба правоохранителей области, сообщение об инциденте в микрорайоне "Академический" около 15:00 поступило в полицию от диспетчера скорой помощи.

Медиков вызвал мужчина, который сообщил, что нашел в своей квартире мертвыми 63-летнюю мать, 30-летнюю жену и 7-летнего сына. Врачи "скорой" подтвердили смерть трех человек.

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Также в квартире находилась трехлетняя девочка, ее с тяжелыми травмами головы госпитализировали. Позже стало известно, что врачам не удалось спасти ребенка. Травмы оказались несовместимыми с жизнью и во время оказания медицинской помощи девочка скончалась в больнице.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции и криминалисты. Проводились первоочередные следственные действия, осмотр места убийства. По предварительной информации, жертвы погибли от нанесенных травм головы.

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Мужчина, который вызвал скорую, доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Следствие отрабатывает различные версии инцидента.

По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство нескольких человек). За это предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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