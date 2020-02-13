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14 февраля • обновлено в 01:29
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Хотела шагнуть с моста: в Виннице полицейские спасли беременную женщину. Невероятное видео

1.2т
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В Виннице 33-летняя беременная женщина пыталась совершить самоубийство, спрыгнув с моста на автомобильной дороге М-21.

Этому попрепятствовали патрульные роты "ТОР". Об этом в четверг, 13 февраля, сообщила пресс-служба патрульной полиции на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Копов на место инцидента вызвали свидетели, которые как раз проезжали мимо.

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В Виннице беременная женщина пыталась спрыгнуть с моста

В Виннице беременная женщина пыталась спрыгнуть с моста

Скрин видео

Инспекторы Александр Загоруй, Андрей Миколюк, Александр Покотило и Александр Онофрийчук пытались отговорить женщину от суицида, но она отказывалась слушать.

Патрульные говорили с ней и в какой-то момент быстро перетащили женщину через ограждение моста.

"В карете скорой женщина пришла в себя и даже поблагодарила патрульных и неравнодушных граждан, не позволивших ей покончить с собой", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, ранее патрульный в Черкассах спас 20-летнюю девушку, которая пыталась совершить самоубийство.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Украина Винница
Теги
Национальная полиция Украины видео беременность самоубийство
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