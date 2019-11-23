В Виннице полицейский одним ударом убил человека

В Винница полицейского подозревают в превышении полномочий, которые привели к смерти человека.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, старший оперуполномоченный Нацполиции в Виннице предстанет перед судом.

Следствие установило, что полицейский якобы предложил гражданину быть понятым при изъятии боеприпасов, а когда получил отказ, то ударил мужчину кулаком в лицо. От удара потерпевший упал и ударился головой об асфальт, в результате чего он скончался в больнице, так и не приходя в сознание.

Было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК (превышение власти сотрудником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия). Полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет с лишением права занимать должности на срок до трех лет.

Удар кулаком Казинформ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили травмы.

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