В Виннице полицейские жестоко избили активиста "Гражданской позиции" Гриценко

В Виннице полицейские жестоко избили активиста партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко Александра Камарницкого.

Об этом написал лидер политсилы на своей странице в Facebook, отметив, что мужчина получил многочисленные переломы черепа и находится в реанимации без признаков сознания.

"На грани жизни и смерти. Кулаками и ногами по голове. Многочисленные переломы черепа. Находится в реанимации без признаков сознания. За что побили? Хотели прямо с улицы привлечь его понятым якобы в каком-то деле об изъятии у кого-то оружия, а Александр отказался, потому что не имел к тому никакого отношения и спешил домой за час до полуночи. Полицейские говорят, будто он им угрожал и хотел побить... Не верю!" – написал Гриценко.

Анатолий Гриценко и Александр Комарницкий Facebook Анатолия Гриценко

Александр Комарницкий среди членов "Гражданской позиции" Facebook Анатолия Гриценко

Александр Комарницкий Facebook Анатолия Гриценко

Он добавил, что ГБР возбудило дело против полицейских.

"Знаю Александра хорошо, он был и делегатом Съезда партии – спокойный ответственный человек. Следователи ГБР возбудили против полицейских дело, увидим – будут расследовать честно или прикроют садистов в погонах. Один из них, как оказалось, титулованный самбист. Наши партийцы, конечно, помогут чем могут, чтобы сохранить Александра живым, поддержат его семью. Но такой "реформировання" полиция – нам, украинцам, точно не нужна, господин Аваков Арсeн", – отметил Анатолий Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, младшая дочь Анатолия Гриценко Анна 7 июня попала в ДТП в Одессе. Она ехала в автобусе с киевскими школьниками на экскурсию по городу.

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