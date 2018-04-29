В Виннице полицейские избили водителя за замечание: видеофакт

В Виннице полицейские забрались в машину и избили человека, находящегося в ней, за звуковой сигнал.

Об этом свидетельствует видео инцидента, которое было опубликовано в социальной сети Facebook и на YouTube-канале Андрея Гайдая.

"Для всех особо умных, защищающих патрульную полицию, перечисляем некоторые из десятка нарушений полиции:

1. Остановка без указателя поворотов (создание аварийной ситуации);

2. Использование служебного авто в личных целях (забирали из дома патрульных, которые не на службе. Такое себе такси-мигалочка);

3. Не представились (нарушили п.18.3);

4. Не объяснили причины остановки;

5. Проникли в частную собственность;

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6. Повредили авто;

7. Повредили видеорегистратор;

8. Видели, как патрульный, который не находится на службе, оказывал криминальные действия (проникал в авто, ломал частную собственность) и не прекратили это;

9. Нанесли телесные повреждения (сотрясение головного мозга и ушибы);

10. Не позволили воспользоваться правовой помощью;

11. Не оказали первую медицинскую помощь;

12. Не вызвали скорую;

13. Сфальсифицировали постановление (ведь водитель был пристегнут);

14. Безграмотно составили административные материалы (ведь 173 ст. отправили на доработку);

15. Сели с потерпевшим в авто 6 человек (то есть в служебном авто было 7 человек из разрешенных 5)", - сказано в подписи к ролику.

История вызвала ажиотаж в социальной сети Facebook. Пост с видео перепостили более 16 тысяч пользователей,

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