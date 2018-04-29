В Виннице полицейские избили водителя за замечание: видеофакт

В Виннице полицейские забрались в машину и избили человека, находящегося в ней, за звуковой сигнал.
Об этом свидетельствует видео инцидента, которое было опубликовано в социальной сети Facebook и на YouTube-канале Андрея Гайдая.
"Для всех особо умных, защищающих патрульную полицию, перечисляем некоторые из десятка нарушений полиции:
1. Остановка без указателя поворотов (создание аварийной ситуации);
2. Использование служебного авто в личных целях (забирали из дома патрульных, которые не на службе. Такое себе такси-мигалочка);
3. Не представились (нарушили п.18.3);
4. Не объяснили причины остановки;
5. Проникли в частную собственность;
6. Повредили авто;
7. Повредили видеорегистратор;
8. Видели, как патрульный, который не находится на службе, оказывал криминальные действия (проникал в авто, ломал частную собственность) и не прекратили это;
9. Нанесли телесные повреждения (сотрясение головного мозга и ушибы);
10. Не позволили воспользоваться правовой помощью;
11. Не оказали первую медицинскую помощь;
12. Не вызвали скорую;
13. Сфальсифицировали постановление (ведь водитель был пристегнут);
14. Безграмотно составили административные материалы (ведь 173 ст. отправили на доработку);
15. Сели с потерпевшим в авто 6 человек (то есть в служебном авто было 7 человек из разрешенных 5)", - сказано в подписи к ролику.
История вызвала ажиотаж в социальной сети Facebook. Пост с видео перепостили более 16 тысяч пользователей,
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