В Виннице открыли уголовное дело на медиков из-за смерти 16-летней девочки

Против медработников одной из больниц Винницы начато уголовное расследование по факту смерти 16-летней пациентки.

Расследование в уголовном деле по ненадлежащему исполнению профессиональных обязанностей взято на контроль областной прокуратурой, сказано на сайте ведомства.

По факту смерти девочки в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 140 УК Украины (невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего).

Виновным грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Кроме того, Винницкой местной прокуратурой в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, по факту нарушений, связанных с учетом, списанием и использованием медикаментов и изделий медицинского назначения закупленных государством для лечения детей).

Досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия.

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