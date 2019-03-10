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В Виннице дерево убило 11-летнюю девочку: подробности ЧП

3.2тЧитать материал на украинском

В Виннице из-за ураганного ветра дерево упало и убило 11-летнюю девочку.

О ЧП сообщили в ГУ ДСЧС в Винницкой области. Смерть от полученных травм наступила в карете "скорой помощи".

"10 марта в 10:58 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что возле остановки общественного транспорта на ул. Ватутина в Виннице упало дерево на ребенка", – сказано в сообщении.

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В Виннице дерево убило 11-летнюю девочку: подробности ЧП

ГУ ДСЧС в Винницкой области

Обнаружив ребенка по приезду, спасатели распилили поваленное дерево и убрали ветки с проезжей и пешеходной части. К проведению указанных работ от ДСЧС привлекалось пять человек личного состава и одна единица спецтехники. Спасти девочку не удалось.

В Виннице дерево убило 11-летнюю девочку: подробности ЧП

ГУ ДСЧС в Винницкой области

В Виннице дерево убило 11-летнюю девочку: подробности ЧП

ГУ ДСЧС в Винницкой области

Как уточнили в пресс-службе областной полиции, по факту гибели маленькой винничанки было открыто уголовное производство по ст. 115 УК (Умышленное убийство, с пометкой "несчастный случай").

Отмечается, что на месте происшествия следственно-оперативной группой полиции и экспертами были проведены следственные действия. Обстоятельства трагедии будут расследованы.

В Виннице дерево убило 11-летнюю девочку: подробности ЧП

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине синоптики объявили штормовое предупреждение на 10 марта. Сильный ураган накрыл Львов. Разбушевался ветер и в Киеве. В столице падали деревья и срывало крыши.

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Место
УкраинаВинница
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