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16 апреля • обновлено в 21:00
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В Виннице депутат облсовета плюнула в лицо коллеге: ссора попала на видео

1.2т
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Депутат Винницкого областного совета от партии "Батьківщина", соучредитель местной газеты "33-й канал" Татьяна Редько в ходе ссоры с депутатом от "Опоблока" Юрием Яремчуком плюнула ему в лицо.

Соответствующим видео 16 апреля в Facebook-сообществе "Вінницький політклуб" поделился журналист Юрий Пархомчук (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Татьяна Редько плюнула в Юрия Яремчука

Татьяна Редько плюнула в Юрия Яремчука

Скрин видео

Очевидец запечатлел, как Яремчук разговаривал с мужчиной на улице. На лице депутата была маска, но он спустил ее, оставив на подбородке.

К ним подошла Редько и попыталась плюнуть в лицо коллеги. После этого депутаты о чем-то спорили, и Редько второй раз плюнула в сторону мужчины. Она активно жестикулировала, однако неизвестно, о чем именно шел разговор. После ссоры женщина села в черный джип, который стоял рядом на дороге.

Татьяна Редько

Татьяна Редько

vlasno.info

Юрий Яремчук

Юрий Яремчук

vlasno.info

В Виннице депутат облсовета плюнула в лицо коллеге

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, недавно депутат городского совета Бучи (Киевская область) Елена Березинец устроила скандал в очереди под отделением "Укрпочты", обматерив местных жителей и избив некоторых пакетом.

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Автор
Дарья Дурова
Место
Украина Винница
Теги
видео депутат скандалы
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