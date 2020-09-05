В Виннице BMW влетела в людей. Момент попал на видео

В Виннице ночью в субботу, 5 сентября, на перекрестке улиц Келецкой и Космонавтов BMW влетела в толпу людей.

Как передает местный ресурс vn.20minut.ua, 38-летний водитель Mazda не справился с управлением и выехал на островок безопасности, где повредил колесо и застрял.

Затем водитель и пешеходы, которые проходили рядом, начали сталкивать иномарку с островка. В этот момент рядом проезжал 41-летний водитель BMW, который врезался в людей. По инерции автомобиль столкнулся с Fiat, который ехал по встречной полосе.

В результате аварии пострадали водитель BMW и двое пешеходов 19 и 43 лет. Их доставили в больницу.

В аварии пострадали трое человек. vn.20minut.ua

В Виннице BMW въехала в толпу людей. vn.20minut.ua

В аварии пострадали трое человек. vn.20minut.ua

В Виннице BMW въехала в толпу людей. vn.20minut.ua

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Запорожской области произошло смертельное ДТП разбилось авто, в котором ехали три женщины. Одна из пассажирок скончалась на месте.

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