В Венгрии в масштабном ДТП разбились украинцы

В Венгрии в результате ДТП с 5 транспортными средствами на трассе M3 в направлении Будапешта погибли двое граждан Украины.

Об этом сообщило на венгерское издание Karpat Hir. Авария произошла утром в пятницу, 7 февраля, на 98 километре трассы в направлении Будапешта в районе города Кал.

Портал BPI Autosok пишет, что сначала столкнулись два легковых автомобиля, они остановились на боковой полосе. В результате этого столкновения никто не пострадал.

Украинцы погибли в ДТП в Венгрии BPIAUTOSOK.HU

Позже в эти два авто врезался микроавтобус с украинской регистрацией. Он вылетел за пределы дороги.

В результате случившегося один украинец погиб на месте, еще восьмерых доставили в больницу. Впоследствии стало известно, что один из пострадавших скончался.

Фото с места аварии BPIAUTOSOK.HU

После второго столкновения произошли новые: в изуродованные авто на дороге врезались еще два транспортных средства.

Предварительной причиной аварий называют плохую видимость.

Фото с места аварии mukachevo.net

Фото с места аварии mukachevo.net

Фото с места аварии mukachevo.net

Фото с места аварии mukachevo.net

Как писал OBOZREVATEL, 5 февраля в Изюме Харьковской области на трассе Киев-Харьков-Довжанский в результате ДТП погибли пять человек, еще один пострадал.

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