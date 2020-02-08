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9 февраля • обновлено в 02:56
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В Венгрии в масштабном ДТП разбились украинцы

8.8т
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В Венгрии в результате ДТП с 5 транспортными средствами на трассе M3 в направлении Будапешта погибли двое граждан Украины.

Об этом сообщило на венгерское издание Karpat Hir. Авария произошла утром в пятницу, 7 февраля, на 98 километре трассы в направлении Будапешта в районе города Кал.

Портал BPI Autosok пишет, что сначала столкнулись два легковых автомобиля, они остановились на боковой полосе. В результате этого столкновения никто не пострадал.

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Украинцы погибли в ДТП в Венгрии

Украинцы погибли в ДТП в Венгрии

BPIAUTOSOK.HU

Позже в эти два авто врезался микроавтобус с украинской регистрацией. Он вылетел за пределы дороги.

В результате случившегося один украинец погиб на месте, еще восьмерых доставили в больницу. Впоследствии стало известно, что один из пострадавших скончался.

Фото с места аварии

Фото с места аварии

BPIAUTOSOK.HU

После второго столкновения произошли новые: в изуродованные авто на дороге врезались еще два транспортных средства.

Предварительной причиной аварий называют плохую видимость.

Фото с места аварии

Фото с места аварии

mukachevo.net

Фото с места аварии

Фото с места аварии

mukachevo.net

Фото с места аварии

Фото с места аварии

mukachevo.net

Фото с места аварии

Фото с места аварии

mukachevo.net

Как писал OBOZREVATEL, 5 февраля в Изюме Харьковской области на трассе Киев-Харьков-Довжанский в результате ДТП погибли пять человек, еще один пострадал.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Венгрия Будапешт
Теги
пострадали украинцы ДТП смерть видео фотографии
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Комментарии
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Livesey David
Livesey David
Главное, что люди не пострадали.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Там отличная даже по европейским меркам дорога.И расхеррачиться там можно разве что заснув за рулём.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Тарас Бор, в случае западенских заробитчан - соснув за рулём.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Если плохая видимость,куда летят?
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Alex Alex
Alex Alex
Владимирович Владимир, кыклы-то понятно куда -- по заявке очередной толчёк отдраить(((((
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