В Венгрии в масштабном ДТП разбились украинцы

В Венгрии в результате ДТП с 5 транспортными средствами на трассе M3 в направлении Будапешта погибли двое граждан Украины.
Об этом сообщило на венгерское издание Karpat Hir. Авария произошла утром в пятницу, 7 февраля, на 98 километре трассы в направлении Будапешта в районе города Кал.
Портал BPI Autosok пишет, что сначала столкнулись два легковых автомобиля, они остановились на боковой полосе. В результате этого столкновения никто не пострадал.
Украинцы погибли в ДТП в Венгрии
BPIAUTOSOK.HU
Позже в эти два авто врезался микроавтобус с украинской регистрацией. Он вылетел за пределы дороги.
В результате случившегося один украинец погиб на месте, еще восьмерых доставили в больницу. Впоследствии стало известно, что один из пострадавших скончался.
Фото с места аварии
BPIAUTOSOK.HU
После второго столкновения произошли новые: в изуродованные авто на дороге врезались еще два транспортных средства.
Предварительной причиной аварий называют плохую видимость.
Фото с места аварии
mukachevo.net
Фото с места аварии
mukachevo.net
Фото с места аварии
mukachevo.net
Фото с места аварии
mukachevo.net
Как писал OBOZREVATEL, 5 февраля в Изюме Харьковской области на трассе Киев-Харьков-Довжанский в результате ДТП погибли пять человек, еще один пострадал.
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