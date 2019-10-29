В Венгрии разбился автобус с украинцами: фото

В Венгрии утром 29 октября в жуткое ДТП попал микроавтобус с украинцами, в результате которого пострадали семь пассажиров.

Авария произошла на перекрестке шоссейных дорог 41 и 403 вблизи города Ниредьгаза. Об этом пишет Mukachevo.net, ссылаясь на данные полиции венгерского округа Сабольч-Сатмар-Берет.

Сообщается, что транспортное средство на большой скорости врезалось в отбойник, вылетело в кювет и перевернулось.

В Венгрии разбился автобус с украинцами Mukachevo.net

Один из пассажиров оказался зажат в салоне, поэтому его пришлось освобождать спасателям. Всех пострадавших украинцев немедленно отвезли в больницу.

Микроавтобус на большой скорости врезался в отбойник Mukachevo.net

Он вылетел в кювет и перевернулся Mukachevo.net

В результате ДТП пострадали семь украинцев

Отмечается, что причиной аварии могли стать и природные факторы, в частности большой туман, и невнимательность водителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Венгрии микроавтобус с гражданами Украины на большой скорости вылетел с трассы и врезался в дерево. В результате ДТП 10 пассажиров автобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Авария произошла утром 19 октября возле границы со Словакией по близости с венгерским селом Пацины.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!