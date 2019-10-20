В Венгрии автобус с украинцами разбился в ДТП: подробности и фото

В Венгрии микроавтобус с гражданами Украины на большой скорости вылетел с трассы и врезался в дерево. В результате ДТП 10 пассажиров автобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Авария произошла утром 19 октября недалеко от границы со Словакией рядом с венгерским селом Пацины, сообщает Mukachevo.net.

Как рассказал директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, водитель микроавтобуса Mercedes в результате превышения скорости не справился с управлением транспортным средством, на перекрестке съехал на обочину и столкнулся с деревом.

В результате ДТП шесть украинцев получили тяжелые травмы, четыре – легкие.

mukachevo.net

mukachevo.net

Дипломат сообщил, что пострадавшие находились в сознании и самостоятельно сообщили родным о ДТП. Украинцев госпитализировали в местные медучреждения, где им оказывается необходимая помощь.

"Трем гражданам были сделаны неотложные операции. Согласно полученной информации от заведующего травматологии больницы города Мишкольц, граждане Украины после операции в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет", - рассказал представитель МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Чехии микроавтобус с заробитчанами из Украины столкнулся с поездом, в результате чего погибла женщина.

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