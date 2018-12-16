МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Украинцы ввязались в жестокую драку с поляками в Варшаве

3.7тЧитать материал на украинском

В столице Польши Варшаве в воскресенье, 16 декабря, произошла массовая драка между группой поляков и украинцев.

Это произошло на станции метро "Двожец Виленьський" (Dworzec Wileński), сообщает польское издание Fakt.pl.

Согласно предварительной информации, конфликт, который начался с толкотни, стал массовым, участники даже использовали битые стеклянные бутыли.

Новости
''Слава украинцам!'' Появились новые подробности ''атаки'' на российских артистов в Польше

Иллюстрация

Иллюстрация

Fakt.pl

Свидетелей инцидента драка напугала, и они вынуждены были укрыться в ближайшей остановке, чтобы не попасть под удар.

Точная причина потасовки неизвестна. При этом конфликт завершился быстрее, чем кто-то успел вызвать полицию. На месте драки, утверждают очевидцы, осталось много битого стекла.

Станция "Двожец Виленьський"

Станция "Двожец Виленьський"

Метропедия

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре в Италии в вагоне метро Рима двое украинцев устроили драку, избив женщину и мужчину.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
ПольшаВаршава
Теги
метроукраинцы в Польше
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
13
3
Смешно
6
Интересно
7
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чугункин Клим
Чугункин Клим
На месте драки осталось битое стекло и обосранные шаровары.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
По традиции обвинили Россию)))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Livesey David
Livesey David
Опять пшеки своих холопов тапками по мордам били.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги