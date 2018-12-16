Украинцы ввязались в жестокую драку с поляками в Варшаве

В столице Польши Варшаве в воскресенье, 16 декабря, произошла массовая драка между группой поляков и украинцев.
Это произошло на станции метро "Двожец Виленьський" (Dworzec Wileński), сообщает польское издание Fakt.pl.
Согласно предварительной информации, конфликт, который начался с толкотни, стал массовым, участники даже использовали битые стеклянные бутыли.
Иллюстрация
Fakt.pl
Свидетелей инцидента драка напугала, и они вынуждены были укрыться в ближайшей остановке, чтобы не попасть под удар.
Точная причина потасовки неизвестна. При этом конфликт завершился быстрее, чем кто-то успел вызвать полицию. На месте драки, утверждают очевидцы, осталось много битого стекла.
Станция "Двожец Виленьський"
Метропедия
Как писал OBOZREVATEL, в ноябре в Италии в вагоне метро Рима двое украинцев устроили драку, избив женщину и мужчину.
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