Украинцы ввязались в жестокую драку с поляками в Варшаве

В столице Польши Варшаве в воскресенье, 16 декабря, произошла массовая драка между группой поляков и украинцев.

Это произошло на станции метро "Двожец Виленьський" (Dworzec Wileński), сообщает польское издание Fakt.pl.

Согласно предварительной информации, конфликт, который начался с толкотни, стал массовым, участники даже использовали битые стеклянные бутыли.

Иллюстрация Fakt.pl

Свидетелей инцидента драка напугала, и они вынуждены были укрыться в ближайшей остановке, чтобы не попасть под удар.

Точная причина потасовки неизвестна. При этом конфликт завершился быстрее, чем кто-то успел вызвать полицию. На месте драки, утверждают очевидцы, осталось много битого стекла.

Станция "Двожец Виленьський" Метропедия

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре в Италии в вагоне метро Рима двое украинцев устроили драку, избив женщину и мужчину.