В Ужгороде вспыхнул пожар в гостинично-ресторанном комплексе. Видео и фото
На окраине Ужгорода возник пожар на территории гостинично-ресторанного комплекса "Чарда".
Об этом сообщило местное издание "Перший". Пожар возник 11 сентября около 14:00.
Известно, что очагом возгорания оказалась надворная постройка, расположенная на территории заведения. В ней хранились дрова.
На место происшествия отправились семь единиц спецтехники и 30 спасателей двух пожарно-спасательных частей.
В то же время пользователи сети публиковали фото густого дыма, который было видно из разных частей Ужгорода, и сообщали, что слышали звуки сирен.
Около 16:30 пожар удалось локализовать. Пострадавших нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Кривой Рог Днепропетровской области 11 сентября вспыхнул пожар на полигоне по хранению твердых бытовых отходов. Происшествие случилось в Саксаганском районе.