В Ужгороде вспыхнул пожар в гостинично-ресторанном комплексе. Видео и фото

Борис Бондарь Расследования 18:00, 11.09.2020 Обновлено: 18:19, 11.09.2020

На окраине Ужгорода возник пожар на территории гостинично-ресторанного комплекса "Чарда".

Об этом сообщило местное издание "Перший". Пожар возник 11 сентября около 14:00.

Известно, что очагом возгорания оказалась надворная постройка, расположенная на территории заведения. В ней хранились дрова.

На место происшествия отправились семь единиц спецтехники и 30 спасателей двух пожарно-спасательных частей.

В то же время пользователи сети публиковали фото густого дыма, который было видно из разных частей Ужгорода, и сообщали, что слышали звуки сирен.

Около 16:30 пожар удалось локализовать. Пострадавших нет.

На место происшествия отправились четыре единицы спецтехники.
Перший
Дым пожара был виден из разных частей Ужгорода.
Facebook
Местные жители выкладывали фото густого дыма.
Facebook
Пожар случился на территории гостинично-ресторанного комплекса "Чарда".
Перший
Пожар локализовали около 16:30.
zak.depo.ua
Пожарных привлекали с Чопа и смт.Среднее.
zak.depo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Кривой Рог Днепропетровской области 11 сентября вспыхнул пожар на полигоне по хранению твердых бытовых отходов. Происшествие случилось в Саксаганском районе.

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