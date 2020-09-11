В Ужгороде вспыхнул пожар в гостинично-ресторанном комплексе. Видео и фото

На окраине Ужгорода возник пожар на территории гостинично-ресторанного комплекса "Чарда".

Об этом сообщило местное издание "Перший". Пожар возник 11 сентября около 14:00.

Известно, что очагом возгорания оказалась надворная постройка, расположенная на территории заведения. В ней хранились дрова.

На место происшествия отправились семь единиц спецтехники и 30 спасателей двух пожарно-спасательных частей.

В то же время пользователи сети публиковали фото густого дыма, который было видно из разных частей Ужгорода, и сообщали, что слышали звуки сирен.

Около 16:30 пожар удалось локализовать. Пострадавших нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Кривой Рог Днепропетровской области 11 сентября вспыхнул пожар на полигоне по хранению твердых бытовых отходов. Происшествие случилось в Саксаганском районе.

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