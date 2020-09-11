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В Ужгороде вспыхнул пожар в гостинично-ресторанном комплексе. Видео и фото

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
5,0 т.
На окраине Ужгорода загорелся гостинично-ресторанный комплекс

На окраине Ужгорода возник пожар на территории гостинично-ресторанного комплекса "Чарда".

Об этом сообщило местное издание "Перший". Пожар возник 11 сентября около 14:00.

Известно, что очагом возгорания оказалась надворная постройка, расположенная на территории заведения. В ней хранились дрова.

На место происшествия отправились семь единиц спецтехники и 30 спасателей двух пожарно-спасательных частей.

В то же время пользователи сети публиковали фото густого дыма, который было видно из разных частей Ужгорода, и сообщали, что слышали звуки сирен.

Около 16:30 пожар удалось локализовать. Пострадавших нет.

На место происшествия отправились четыре единицы спецтехники.
Дым пожара был виден из разных частей Ужгорода.
Местные жители выкладывали фото густого дыма.
Пожар случился на территории гостинично-ресторанного комплекса "Чарда".

Пожар локализовали около 16:30.
Пожарных привлекали с Чопа и смт.Среднее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Кривой Рог Днепропетровской области 11 сентября вспыхнул пожар на полигоне по хранению твердых бытовых отходов. Происшествие случилось в Саксаганском районе.

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