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В Ужгороде военный поджег себя среди улицы: подробности ЧП

1.5тЧитать материал на украинском

В Ужгороде в четверг, 6 июня, военный пенсионер совершил самоподжог у Хозяйственного суда и областной прокуратуры. В результате мужчина получил 90% ожогов тела, его экстренно госпитализировали.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Виталий Глагола. По его словам, после поджога мужчина бросился в реку, чтобы потушить на себе огонь.

Состояние мужчины 1976 года рождения медики областной клинической больницы оценили как крайне тяжелое.

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Сообщается, что мужчина попытался себя поджечь из-за конфликта и судебной тяжбы с газовиками.

"Имел конфликт с газовиками три года назад. Насчитали долг, с которым не соглашался. Вломились (вроде бы) домой с полицией и отрезали газ. Вроде как тогда сломали ему руку. С тех пор судебная волокита", – написал журналист.

Иллюстрация. Самоподжог

Иллюстрация. Самоподжог

Антикор

Пресс-служба прокуратуры Закарпатской области в свою очередь сообщила, что по факту происшествия было зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 120 УК Украины (доведение до самоубийства).

"Одной из вероятных причин данного поступка ужгородца могут быть события, которые имели место в 2016 году при его участии и участии сотрудников правоохранительных органов и работников одного из частных учреждений,что слушается в Ужгородском районном суде", – отметили в прокуратуре.

В Ужгороде военный поджег себя среди улицы: подробности ЧП

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, недавно в парке "Эллипс" напротив Белого дома в столице США Вашингтоне мужчина совершил публичный самоподжог. Инцидент успели запечатлеть случайные очевидцы.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаУжгород
Теги
самоубийстводолги
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
вот это патриот. молодец,.., а вы суки фашисты, сидите пишите, одобряете войну. да твари?
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Борисс Робот
Борисс Робот
Birxoff Oliver, да тварь... мы такие... я бы даже сказал супперфашисты...
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