В хостеле на Закарпатье нашли тело женщины: жуткие подробности

В одном из хостелов Ужгорода в субботу, 8 февраля, нашли тело 32-летней иностранки.

Следов насильственной смерти обнаружено не было. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Вызов об инциденте поступил в дежурную часть в 17:35 от владельца хостела по улице Швабской.

Он сообщил, что в комнате обнаружил квартирантку без признаков жизни. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Личность умершей установлена: это иностранка 1988 года рождения, студентка местного вуза.

"По словам ее знакомых, женщина два дня не выходила на связь", – говорится в сообщении.

Тело направлено в морг для установления причин смерти. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

В хостеле Ужгорода нашли тело женщины Информатор

Как писал OBOZREVATEL, в конце января на Закарпатье на въезде в город Тячев произошло столкновение поезда и грузовика. В аварии погибли два человека, которые находились в авто, еще один пострадал.

Выяснилось, что один из погибших – водитель машины – это многодетный отец, который вырастил 16 детей. Один из его сыновей в результате ДТП попал в больницу.

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