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9 декабря • обновлено в 11:46
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В Ужгороде произошла поножовщина в военной части: подробности ЧП

1.8т
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В Ужгороде 31-летний военнослужащий с ножом напал на 52-летнего сослуживца.

О попытке убийства сообщили в пресс-службе Нацполиции в Закарпатской области.

"Правоохранители Ужгородского отделения полиции документируют факт покушения на убийство 52-летнего военнослужащего его 31-летним сослуживцем. Сообщение о госпитализации в больницу мужчины с ножевыми ранениями поступило 8 декабря, около 19:20", – сообщили в полиции.

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Предварительно установлено, что у двух военных-контрактников произошел конфликт. В разгар потасовки младший служащий нанес несколько ударов ножом своему старшему товарищу по службе.

По факту покушения на убийство в полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 15 части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. В отношении 31-летнего мужчины решается вопрос о задержании его в порядке ст. 208 УПК Украины.

Военные ВСУ

Военные ВСУ

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье удалось задержать военнослужащего, который на протяжении нескольких часов пытался изнасиловать двух женщин.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Ужгород
Теги
Вооруженные силы Украины Национальная полиция Украины
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
52-летний контрактник? Поздновато начинаете, как сказала героиня Муравьевой в "Москва слезам не верит"
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0
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Старый дупу зажал для побратима
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Поди, оба трезвые были! Вот поэтому поставленные на территорию Украины ПТРК под замком и охраной негров. ВСУ что-то технологичнее табурете доверять нельзя.
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