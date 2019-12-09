В Ужгороде произошла поножовщина в военной части: подробности ЧП

В Ужгороде 31-летний военнослужащий с ножом напал на 52-летнего сослуживца.

О попытке убийства сообщили в пресс-службе Нацполиции в Закарпатской области.

"Правоохранители Ужгородского отделения полиции документируют факт покушения на убийство 52-летнего военнослужащего его 31-летним сослуживцем. Сообщение о госпитализации в больницу мужчины с ножевыми ранениями поступило 8 декабря, около 19:20", – сообщили в полиции.

Предварительно установлено, что у двух военных-контрактников произошел конфликт. В разгар потасовки младший служащий нанес несколько ударов ножом своему старшему товарищу по службе.

По факту покушения на убийство в полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 15 части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. В отношении 31-летнего мужчины решается вопрос о задержании его в порядке ст. 208 УПК Украины.

Военные ВСУ Иллюстрация

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