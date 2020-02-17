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17 февраля • обновлено в 11:40
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В Ужгороде нацгвардеец изнасиловал несовершеннолетнюю – правозащитник

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В Ужгороде заявили о задержании бойца Национальной гвардии, которого якобы подозревают в изнасиловании 17-летней девушки.

Об этом написал правозащитник Роман Келемен на своей странице в Facebook. Он также утверждает, что руководитель ГУ Национальной полиции в Закарпатской области дал команду подопечным скрыть факт того, что виновником инцидента является военнослужащий.

По словам Келемена, инцидент произошел в День святого Валентина, 14 февраля. Правоохранителям о нем, примерно в 16:10, заявил отец пострадавшей.

В Ужгороде нацгвардеец подозревается в изнасиловании несовершеннолетней

В Ужгороде нацгвардеец подозревается в изнасиловании несовершеннолетней

"Насильника очень быстро нашли. А почему быстро? Потому что это военнослужащий Национальной гвардии, в/ч 3002, который приехал на Закарпатье наводить порядок и бороться с преступностью после стрельбы в г. Мукачево", – пишет правозащитник.

Также он отметил, что насильник – 25-летний житель Золочева Львовской области и его зовут Константин.

При этом Келемен подчеркнул, что руководство ГУНП пыталось скрыть вопиющий факт совершения преступления сотрудником воинского формирования и уволило его задним числом – якобы по собственному желанию.

"Чтобы прикрыть этот позорное и недопустимое преступление, руководство ГУНП в Закарпатской области прикрыло такой вопиющий факт о насильнике и по его заявлению быстро, задним числом, уволило из рядов Национальной гвардии", – заявил правозащитник.

Он добавил, что на данный момент обвиняемый нацгвардеец задержан и находится в ИВС Ужгородского горотдела.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Никополе Днепропетровской области 37-летний мужчина пригласил девушку на собеседование, изнасиловал, а затем пытался убить.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Криминал
Место
Украина Ужгород
Теги
Национальная гвардия расследование Национальная полиция Украины изнасилование
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Мародерам клешни на Донбассе отрывают, нацисты ищут где спокойнее преступления совершать...
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