В Ужгороде BMW перевернул скорую: среди пострадавших – медики. Фото и видео

Кирилл Лютый Расследования 01:12, 17.07.2020 Обновлено: 01:15, 17.07.2020

В Ужгороде в результате столкновения BMW со скорой помощью пострадали пятеро человек.

Как сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram-канале, авария произошла в ночь на пятницу, 17 июля.

"В Ужгороде на улице Собранецкой черная BMW влетела в Ford скорой помощи, который как раз выезжал со станции скорой помощи на вызов", – написал он.

В итоге пострадал водитель BMW и еще четверо работников бригады скорой помощи. Их всех доставили в больницу для оказания помощи.

В Ужгороде BMW столкнулся со скорой. Фото - Telegram-канал Виталий Глаголы
В Ужгороде BMW столкнулся со скорой. Фото - Telegram-канал Виталий Глаголы
В Ужгороде BMW столкнулся со скорой. Фото - Telegram-канал Виталий Глаголы
В Ужгороде BMW столкнулся со скорой. Фото - Telegram-канал Виталий Глаголы
В Ужгороде BMW столкнулся со скорой. Фото - Telegram-канал Виталий Глаголы
В Ужгороде BMW столкнулся со скорой. Фото - Telegram-канал Виталий Глаголы
В Ужгороде BMW столкнулся со скорой. Фото - Telegram-канал Виталий Глаголы

Как писал OBOZREVATEL, 12 июля на Старообуховской трассе в результате ДТП скончались четверо человек: мужчина с женщиной и двое детей. Еще одного ребенка госпитализировали.

25 места на этой же трассе в аварии скончались еще два человека – водитель Toyota столкнулся с Volkswagen.

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