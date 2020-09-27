В университете Кожедуба раскрыли новые детали катастрофы Ан-26: тела опознать невозможно

Большинство тел погибших в катастрофе Ан-26 в Чугуеве курсантов придется узнавать с помощью ДНК-экспертизы.

Как сообщили "Сегодня" в Харьковском университете Воздушных сил им. Кожедуба, будет проводиться комплексная экспертиза, в том числе идентификация по зубам.

По словам авиаэксперта Богдана Долинце, для быстрой экспертизы тел погибших в Украине нет необходимой технологической базы, поэтому на исследования понадобится определенное время.

ДНК-экспертизы будут проводить в Харьковском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины. Как заявил в эфире "Украина 24" глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, идентификация останков займет до трех недель.

"Я должен сообщить, что тела в ужасном состоянии, и, чтобы идентифицировать их, требуется определенное время. Я общался с органом досудебного расследования, с военной прокуратурой, уже определились с отбором образцов для ДНК-экспертизы, определились с учреждением, которое будет ее проводить. Дают сроки примерно от 2 до 3 недель", – сказал он.

Прощание во вторник, 29 сентября, может произойти только с теми погибшими, кого удастся опознать.

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