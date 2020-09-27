В университете Кожедуба раскрыли новые детали катастрофы Ан-26: тела опознать невозможно
ДНК-экспертизы тел погибших будут проводить в Харькове
В том числе, будут прибегать к идентификации по зубам
Опознание останков займет до трех недель
Большинство тел погибших в катастрофе Ан-26 в Чугуеве курсантов придется узнавать с помощью ДНК-экспертизы.
Как сообщили "Сегодня" в Харьковском университете Воздушных сил им. Кожедуба, будет проводиться комплексная экспертиза, в том числе идентификация по зубам.
По словам авиаэксперта Богдана Долинце, для быстрой экспертизы тел погибших в Украине нет необходимой технологической базы, поэтому на исследования понадобится определенное время.
ДНК-экспертизы будут проводить в Харьковском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины. Как заявил в эфире "Украина 24" глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, идентификация останков займет до трех недель.
"Я должен сообщить, что тела в ужасном состоянии, и, чтобы идентифицировать их, требуется определенное время. Я общался с органом досудебного расследования, с военной прокуратурой, уже определились с отбором образцов для ДНК-экспертизы, определились с учреждением, которое будет ее проводить. Дают сроки примерно от 2 до 3 недель", – сказал он.
Прощание во вторник, 29 сентября, может произойти только с теми погибшими, кого удастся опознать.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант скончался в больнице, еще один выжил.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета Ан-26.
Оказалось, что у левого двигателя разбившегося самолета ВСУ Ан-26 был превышен срок службы.