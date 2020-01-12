В Умани вооруженная толпа избила евреев у могилы раввина: опубликованы фото

В пятницу, 10 января, в Умани вооруженная ножами и палками толпа неизвестных напала и избила евреев.

Происшествие случилось около полуночи возле могилы раввина Нахмана. Об этом сообщает Yeshiva World News (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как рассказал однин из свидетелей, драка началась с незначительного спора между евреем и одним из местных украинцев. Последний призвал около 30 своих антисемитских друзей прийти и избить евреев.

В Умани вооруженная толпа избила евреев у могилы раввина Yeshiva World News

По информации издания, на место приехали полицейские, однако ничего не сделали, а просто "стояли и смотрели, что происходит, пока людей избивали".

В результате инцидента четверо евреев с травмами были доставлены в ближайшую больницу.

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что уманские евреи организовывают специальную группу самообороны для защиты от хулиганов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Израиле у Boeing 737 загорелся двигатель. На борту находились более 100 пассажиров.

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