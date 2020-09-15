В Умани ожидают до 5 тысяч паломников-хасидов

В этом году на празднование Рош ха-Шана (еврейский Новый год) в Умани ожидают до 5 тысяч паломников.

Как рассказал OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, на данный момент в Черкасской области находится около 2500 хасидов.

"Паломники продолжают прибывать в город и максимальное количество людей в Умани ожидают 17-18 сентября. Кроме того, 16 сентября в Украину должны прибыть шесть сотрудников полиции Израиля, которые начнут совместную работу с украинскими коллегами", – отметил собеседник.

Он добавил, что 15 сентября в Умани начали работать сводные силы правоохранителей со всех областей Украины.

В свою очередь, в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины отметили, что больше не ожидают прибытия самолетов с паломниками. В тоже время, пограничники не исключают, что хасиды попробуют попасть на территорию нашего государстве через пограничные пункты на границе с Беларусью.

"На данный момент попытки паломников попасть на территорию Украины мы фиксируем на пункте пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области. Отметим, что все граждане находятся в Республике Беларусь до линии государственной границы Украины. Технически они не на нашей территории. Но мы не исключаем, что могут быть подобные ситуации на других направлениях. В целом, на границе с Беларусью функционирует семь пунктов пропуска", – уточнили пограничники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что более тысячи хасидов прибыли 14 сентября к украинско-белорусской границе в пункт пропуска "Новые Яриловичи", чтобы попасть на празднование Рош ха-Шана (еврейский Новый год) в Умань.

Напомним, Украина ввела ряд ограничений в Умани на время празднования еврейского Нового года.

При этом в Умани уже у шести хасидов, которые прибыли праздновать Рош ха-Шана, обнаружили коронавирус.

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