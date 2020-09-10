В Умани хасиды разрушили карантинные ограждения у могилы раввина Нахмана. Видео

В сети распространили видео, как брацлавские хасиды разрушили ограждения возле могилы раввина Нахмана в Умани, которые были установлены ради соблюдения социальной дистанции между посетителями.

Ролик опубликовала 9 сентября израильская телерадиокорпорация КАН в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как паломники расшатывают, с целью выломать, железные конструкции, размещенные местной властью, чтобы минимизировать последствия распространения коронавируса.

Брацлавские хасиды в Умани разрушили карантинные ограждения

Секретариат брацлавских хасидов уже отреагировал заявлением, осудив произошедшее. Там отметили, что такие действия ни в коей мере "не отражают отношения брацлавского движения к законам Украины".

"Постыдное зрелище с причинением прямого ущерба", – заявили там, пообещав провести с нарушителями порядка разъяснительную работу.

Скриншот сообщения. Twitter телерадиокорпорация КАН

Как передает Telegram-канал PavlovskyNEWS, в Объединенной еврейской общине Украины добавили, что фонд рабби Нахмана является единственной официальной стороной в Украине, которая представляет интересы брацлавских хасидов.

В пресс-службе полиции Черкасской области сообщили, что паломниками-хасидами, разрушившими ограждения в Умани, оказались граждане Украины из Харьковской области. На самых активных из них, которые являются зачинщиками неправомерных действий в городе, составили админпротоколы по статье 173 КУоАП.

"Их действия связанны с тем, что паломники были недовольны установленными ограждениями, которые ограничивали доступ к могиле рабби Нахмана. Ограждения были установлены с целью нераспространения коронавируса", – подчеркнули правоохранители.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Национальная полиция и Миграционная служба приняли решение выдворить из Украины двух граждан Израиля, которые устроили погром возле могилы раввина Нахмана в Умани.

Он пригрозил, что такие же меры будут предприняты и к другим лицам, которые будут вести себя подобным образом.

Двух хасидов депортируют из Украины из-за погромов в Умани. Facebook Антона Геращенко

Двух хасидов депортируют из Украины из-за погромов в Умани. Facebook Антона Геращенко

Также фонд Рабби Нахмана опубликовал заявление, в котором говорится, что нарушения общественного порядка не могут быть оправданы возмущением из-за ограничений.

В организации призвали паломников воздержаться от неправомерных действий и не нарушать общественный порядок.

Фонд также проведет профилактическую работу, чтобы подобные случаи не повторялись. А к виновникам инцидента будут применены меры, в частности, депортация.

Заявление фонда Рабби Нахмана.

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