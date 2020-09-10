В Умани хасиды разрушили карантинные ограждения у могилы раввина Нахмана. Видео
В сети распространили видео, как брацлавские хасиды разрушили ограждения возле могилы раввина Нахмана в Умани, которые были установлены ради соблюдения социальной дистанции между посетителями.
Ролик опубликовала 9 сентября израильская телерадиокорпорация КАН в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На кадрах видно, как паломники расшатывают, с целью выломать, железные конструкции, размещенные местной властью, чтобы минимизировать последствия распространения коронавируса.
Секретариат брацлавских хасидов уже отреагировал заявлением, осудив произошедшее. Там отметили, что такие действия ни в коей мере "не отражают отношения брацлавского движения к законам Украины".
"Постыдное зрелище с причинением прямого ущерба", – заявили там, пообещав провести с нарушителями порядка разъяснительную работу.
Как передает Telegram-канал PavlovskyNEWS, в Объединенной еврейской общине Украины добавили, что фонд рабби Нахмана является единственной официальной стороной в Украине, которая представляет интересы брацлавских хасидов.
В пресс-службе полиции Черкасской области сообщили, что паломниками-хасидами, разрушившими ограждения в Умани, оказались граждане Украины из Харьковской области. На самых активных из них, которые являются зачинщиками неправомерных действий в городе, составили админпротоколы по статье 173 КУоАП.
"Их действия связанны с тем, что паломники были недовольны установленными ограждениями, которые ограничивали доступ к могиле рабби Нахмана. Ограждения были установлены с целью нераспространения коронавируса", – подчеркнули правоохранители.
В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Национальная полиция и Миграционная служба приняли решение выдворить из Украины двух граждан Израиля, которые устроили погром возле могилы раввина Нахмана в Умани.
Он пригрозил, что такие же меры будут предприняты и к другим лицам, которые будут вести себя подобным образом.
Также фонд Рабби Нахмана опубликовал заявление, в котором говорится, что нарушения общественного порядка не могут быть оправданы возмущением из-за ограничений.
В организации призвали паломников воздержаться от неправомерных действий и не нарушать общественный порядок.
Фонд также проведет профилактическую работу, чтобы подобные случаи не повторялись. А к виновникам инцидента будут применены меры, в частности, депортация.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 28 августа в городе Умань Черкасской области произошел конфликт между местными жителями и хасидами, которые приехали встречать еврейский Новый год Рош ха-Шана.
Украина ввела ряд ограничений в Умани на время празднования еврейского Нового года.
При этом в Умани уже у шести хасидов, которые прибыли праздновать Рош ха-Шана, обнаружили коронавирус.