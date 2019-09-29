В Умани грузовик влетел в маршрутку: смертельное ДТП показали из салона

В сети появилось видео момента смертельного ДТП с маршруткой в Умани, в результате которого один человек погиб, еще 11 пострадали.

Ролик на своей странице в Facebook опубликовал руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов. Это запись из камеры видеонаблюдения в маршрутке Mercedes-Benz (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Происшествие произошло на 152 км автодороги "Киев-Одесса". На ролике видно, как грузовик DAF столкнулся с маршрутными автобусом, после чего последний перевернулся набок.

ДТП в Умани ch.npu.gov.ua

Напомним, ранее в полиции сообщали, что водитель грузового автомобиля не предоставил преимущества в движении Mercedes-Benz, который двигался в попутном направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Броварах Киевской области сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили травмы.

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