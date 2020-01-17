В "Укроборонпроме" вспыхнул скандал из-за проросийского чиновника

В государственном концерне "Укроборонпромп" разгорелся скандал из-за назначения на должность директора 410-го завода гражданской авиации (Киев) пророссийского харьковчанина Алексея Попова.

На это обратил внимание в своем Teegram-канале нардеп от партии "Слуга народа" Александр Дубинский. Он также опубликовал фото фотографию чиновника, сделанную в 2017 году на выставке в Москве.

Согласно информации, Попов был назначен Айварасом Абромавичусом на завод по результатам конкурса 14 января. На это негативно отреагировали в СМИ, утверждая, что "на самом деле он пришел на должность по проекции своего отца Виктора Попова и при помощи заместителя главы госконцерна по авиации Руслана Коржа".

Скандал в "Укроборонпроме"

И уже менее чем через неделю после назначения госконцерн сообщил об увольнении нового директора с занимаемой должности по согласованию сторон

"15 января 2020 генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Абромавичюс издал приказ об увольнении директора ГП "Завод 410 ГА" Алексея Попова. Решение принято на основании его заявления по взаимному согласию обеих сторон", – отмечалось на сайте ведомства.

Фото Попова на авиационной выставке МАКС в Москве (2017 год) t.me/dubinskypro/6094

Но уже на второй день после этого уволенный Попов отправил новый документ на имя главы концерна. В нем он потребовал отменить свое предыдущее заявление, поскольку оно якобы было "составлено без его волеизъявления и под давлением".

"Копия этого послания прилагается. С нетерпением ждем результатов нового честного конкурса на этот завод", – подчеркнул Дубинский.

Копия заявления t.me/dubinskypro/6094

Известно, что Попов окончил Харьковский авиационный институт и получил управленческое образование в сфере авиации во Франции (Aerospace Master of Business Administration, Тулуза и "аудитор системы менеджмента качества в аэрокосмической отрасли", Париж). Он также учился в канадском университете McGill, который входит в ТОП-100 лучших ВУЗов мираДолгое время работал на различных должностях в украинском предприятии ФЭД, занимающемся производством и разработкой систем управления воздушных и космических судов. Является сыном председателя правления ПАО "Корпорация ФЭД" Виктора Попова.

Алексей Попов sq.com.ua/rus

Как сообщал OBOZREVATEL, работник предприятия "Укроборонпром" передавал секретные данные в Россию.

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