Звал танки в Харьков: в "Укроборонпроме" чиновник попал в скандал из-за "любви" к РФ

Начальником службы безопасности танкового завода имени Малышева, который входит в состав госконцерна "Укроборонпром", какое-то время был Вадим Полях, который призывал ввести "русские танки" в Харьков.

Об этом в Facebook написал журналист Юрий Бутусов. Полях прошел конкурс и был назначен на высокую должность, однако 28 мая был уволен после поступления новых данных.

"Вчера в одном из российских блогов, который ведут в интересах российских спецслужб сотрудники Центра анализа стратегий и технологий о ситуации в Украине, было выложено интервью с Вадимом Поляхом – беженцем из Украины российскому изданию "Орел-регион", которое было опубликовано 7 мая 2014 года. Интервью является полностью украинофобским, в русле российской пропаганды, там много выдающихся цитат, ожидание российских танков в Украине, рассказы про страшных нацистов и что 90 % в Харькове ждут Россию. Главное, что Полях заявляет, что получает вид на жительство в РФ, что собирается забрать в Россию семью, и получить работу в управлении МВД Орловской области РФ, и что он договаривался с начальником милиции области Савенковым", – отметил Бутусов.

Юрий Бутусов/Facebook

Журналист подчеркнул, что на фото действительно Вадим Полях, который два месяца назад был назначен главой безопасности Харьковского бронетанкового завода имени Малышева, прошел спецпроверку и получил доступ к государственной тайне.

Руководство "Укроборонпрома" подтвердило, что информация достоверная. "Полях действительно прошёл конкурс и был назначен на высокую должность, однако вчера сразу же был уволен после поступления новых данных. То есть данные говорят, что как минимум, он скрыл эти данные при прохождении проверки и поступлении на службу", – написал журналист.

Юрий Бутусов/Facebook

Также ситуацию прокомментировал начальниц Службы безопасности "Укроборонпрома" Константин Бушуев. Он заявил, что вся информация передана контрразведке СБУ, а на предприятии проводится служебная проверка.

"Полях у нас больше не работает – немедленно, как только выяснились данные факты, он был уволен решением генерального директора концерна. Полях перед назначением прошел все проверки: полиграф и специальную проверку службы безопасности. Проверки ничего не показали. Проверяло СБУ Харьковской области, спецпроверку он прошел и только после этого он был принят на работу. Как только вчера мы получили информацию, примерно в 17 было принято решение о увольнении", – отметил Бушуев.

Бутусов добавил, что Полях скрыл информацию о пребывании в РФ и контактах с россиянами. При этом он обратил внимание на качество проверки кадров.

Юрий Бутусов/Facebook

"Почему он был так уверен, что никто не проверит Google, и почему эту статью не нашли в интернете руководство концерна, Служба безопасности "Укроборонпрома" и Харьковская СБУ? Получается, что в этих структурах за подбор кадров отвечают не умеющие пользоваться интернетом люди, а полиграфолог не смог выявить ключевые факты при проверке. То есть система проверки не эффективна вообще, и требуют пересмотра и другие кадровые назначения", - возмущен журналист.

По его мнению, руководство "Укроборонпрома" совершило скандальный кадровый провал, масштабы утечки должно установить расследование СБУ, а Полях должен быть немедленно задержан на период расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель "Укроборонпрома" Мустафа Найем предложил ликвидировать государственный концерн в нынешнем виде и создать на его основе шесть корпораций различной специализаци.

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