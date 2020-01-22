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22 января • обновлено в 10:45
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В Украину вернулся узник Кремля. Фото

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Из российской исправительной колонии №1 УФСИН в Курганской области освободили политзаключенного украинца Рустема Ваитова, задержанного ФСБ РФ в аннексированном Крыму в 2015 году.

Об этом сообщила на странице в Facebook Крымская солидарность со ссылкой на слова его адвоката Эдема Семедляева, который вылетел в Курган, чтобы встретить своего подзащитного (чтобы посмотреть фото с места встречи, доскролльте новость до конца).

"Сегодня, 22 января 2020 года, истек пятилетний срок отбывания наказания для двоих политзаключенных крымских татар, мусульман из Крыма. Вместе с адвокатом Рустема Ваитова встречает его родной брат и представители дипломатической миссии Украины", – говорится в сообщении.

В Украину вернулся политзаключенный крымчанин Рустем Ваитов

В Украину вернулся политзаключенный крымчанин Рустем Ваитов

Там напомнили, что в январе и апреле 2015 года в крымском селе Орлиное под Севастополем прошли первые обыски и аресты крымских татар-мусульман. В результате были незаконно задержаны Зейтуллаев Руслан Борисович (1985 г. р.), Примов Юрий (Нури) Владимирович (1976 г. р.), Ваитов Рустем Мамутович (1986 г. р.) и Сайфуллаев Ферат Рефатович (1983 г. р.).

Рустем Ваитов

Рустем Ваитов

Facebook/Крымская солидарность

Рустему Ваитову инкриминировали ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации").

Встреча освобожденного узника Кремля Рустема Ваитова

Встреча освобожденного узника Кремля Рустема Ваитова

Facebook/Крымская солидарность

Следствие в деле и суды длились полтора года. В итоге, 07 сентября 2016-го, Северо-Кавказским окружным военным судом Ростова-на-Дону, который рассматривал данное дело, в отсутствие каких-либо доказательств вины, Ваитову был вынесен приговор – пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Встреча освобожденного узника Кремля Рустема Ваитова

Встреча освобожденного узника Кремля Рустема Ваитова

Facebook/Крымская солидарность

Встреча освобожденного узника Кремля Рустема Ваитова

Встреча освобожденного узника Кремля Рустема Ваитова

Facebook/Крымская солидарность

Отмечается, что еще трое крымчан все еще остаются в российских исправительных колониях. По совам адвокатов, на протяжении всего следствия не представлено ни единого доказательства вины подсудимых и их причастности к террористическим актам или насилию.

Рустем Ваитов

Рустем Ваитов

Facebook/Крымская солидарность

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам адвоката Виталия Полозова, несмотря на обмены пленными, в Украине увеличивается количество тех, кто преследуется российскими силовиками по политическим мотивам. Он рассказал о политзаключенном крымчание Иване Яцкине, чья судьба оказалась "раздавлена катком российской репрессивной машины".

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Автор
Дина Баронова
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
крымские татары политзаключенный
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