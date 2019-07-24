Украине передали 64 осужденных из "ЛНР": первые фото

В среду, 24 июля, террористы "ЛНР" передали украинской стороне 64 осужденных, отбывавших наказание в местах лишения свободы на временно неподконтрольной Украине территории Луганской области.

Об этом сообщил заместитель Министра юстиции Украины Денис Чернышев на своей странице в Facebook. По его словам, передача состоялась при содействии Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и лично омбутсмана Людмилы Денисовой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Чернышев отметил, что это уже шестая успешная передача заключенных с территории "ЛНР".

Возвращение осужденных Facebook Дениса Чернышева

"В общем, с декабря 2018 года перемещено 319 человек. Всего же, с 2014 года на территорию, контролируемую правительством Украины, возвращено 554 человека, из которых 223 – из оккупированной части Донецкой области и 12 – из АР Крым", – написал он.

Возвращение осужденных Facebook Людмилы Денисовой

Возвращение осужденных Facebook Людмилы Денисовой

Возвращение осужденных Facebook Людмилы Денисовой

Возвращение осужденных Facebook Людмилы Денисовой

Возвращение осужденных Facebook Людмилы Денисовой

Возвращение осужденных Facebook Людмилы Денисовой

Возвращение осужденных Facebook Людмилы Денисовой

Возвращение осужденных Facebook Людмилы Денисовой

Возвращение осужденных Facebook Людмилы Денисовой

Возвращение осужденных Facebook Дениса Чернышева

Возвращение осужденных Facebook Дениса Чернышева

Возвращение осужденных Facebook Дениса Чернышева

Возвращение осужденных Facebook Дениса Чернышева

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 террористы "ЛНР" в городе Счастье передали украинской стороне 60 человек, которые находились в пенитенциарных учреждениях временно оккупированной Луганской области. Позже, в апреле, террористы передали украинской стороне еще 60 осужденных граждан Украины с оккупированной территории Луганщины.

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