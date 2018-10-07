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В Украину прибыли истребители США: новые подробности

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Многонациональные учения Clear Sky 2018 будут проведены в период с 8 до 19 октября на территории Хмельницкой (м.Староконстянтинив) и Винницкой (аэропорт Гавришовка) областей.

Как написано на странице командования Воздушных сил ВСУ в Facebook, в связи с этим на аэродром в Староконстантинове уже был передислоцирован личный состав и самолеты Воздушных сил.

От Украины в учениях будут задействованы самолеты Су-24, а а также суда истребительной авиации типа МиГ-29 и Су-27.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Украина примет участие в крупнейших учениях НАТО Trident Juncture 2018. Мероприятие с участием 45-тысячного межвидового контингента войск стартует 25 октября на севере Норвегии.

Место
Украина
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