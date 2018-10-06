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В Украину перебросили военные самолеты США: что произошло

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В Украину прибыли самолеты воздушных сил США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules.

Как сообщается в Facebook на странице посольства Украины в Соединенных Штатах, самолеты были переброшены для участия в международных учениях Clear Sky 2018 с целью укрепление мира и безопасности.

В учениях примут участие около 950 сотрудников из девяти стран - помимо Украины и США к ним присоединятся Великобритания, Бельгия, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша и Румыния.

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В некоторых районах Азовского моря в Запорожской области пройдут военные учения и стрельбы
В Украину перебросили военные самолеты США: что произошло

В 2018 году отмечается 25-я годовщина сотрудничества Национальной гвардии Калифорнии с Украиной в рамках программы государственного партнерства Европейского командования США.

Программа направлена на усиление региональных возможностей для обеспечения воздушного суверенитета и содействия миру и безопасности путем сотрудничества и взаимодействия с партнерами по НАТО и другими союзниками в регионе.

В Украину перебросили военные самолеты США: что произошло

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина примет участие в крупнейших учениях НАТО Trident Juncture 2018. Мероприятие с участием 45-тысячного межвидового контингента войск стартует 25 октября на севере Норвегии.

Место
Украина
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Попова Ольга
Попова Ольга
ТАК ОНИ И ОСТАНУТСЯ В УКРАИНЕ , И ЭТО ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО МИР НЕ ОСТАВИТ НАС , С Ш А И АНГЛИЯ ТОЧНО !
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Какие они красивые, аж гордость берет за братьев! Вот так - мало-помалу НАТО пришло в наш дом, а мокши ниверили, говорили шо не посмеют, так как будут бояться великого карлика, ахахааха.
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Bavchenkov Alexandr
Bavchenkov Alexandr
Запоребриков не видать,может эту статью цензура на расее вырезала?
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Bavchenkov Alexandr, Испугались и обосрались: http://www.fotolink.su/v.php?id=87131d0484388b74078680a0d8e486a7
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