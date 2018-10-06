В Украину перебросили военные самолеты США: что произошло

В Украину прибыли самолеты воздушных сил США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules.

Как сообщается в Facebook на странице посольства Украины в Соединенных Штатах, самолеты были переброшены для участия в международных учениях Clear Sky 2018 с целью укрепление мира и безопасности.

В учениях примут участие около 950 сотрудников из девяти стран - помимо Украины и США к ним присоединятся Великобритания, Бельгия, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша и Румыния.

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В 2018 году отмечается 25-я годовщина сотрудничества Национальной гвардии Калифорнии с Украиной в рамках программы государственного партнерства Европейского командования США.

Программа направлена на усиление региональных возможностей для обеспечения воздушного суверенитета и содействия миру и безопасности путем сотрудничества и взаимодействия с партнерами по НАТО и другими союзниками в регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина примет участие в крупнейших учениях НАТО Trident Juncture 2018. Мероприятие с участием 45-тысячного межвидового контингента войск стартует 25 октября на севере Норвегии.