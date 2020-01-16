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16 января • обновлено в 11:13
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В Украину не пустили фальшивые лекарства для онкобольных: все детали

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Офис Генерального прокурора совместно с правоохранителями прекратил контрабанду в Украину из Турции фальсифицированных лекарств для онкобольных.

Об этом сообщает его пресс-служба. Отмечается, что 14 января пограничниками вместе с полицией под руководством прокуратуры была пресечена деятельность контрабандного канала доставки в Украину из Турции вероятно фальсифицированных лекарственных средств от онкозаболеваний.

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В Украину не пустили фальшивые лекарства для онкобольных: все детали

Пресс-служба Офиса генпрокурора Украины

По данным следствия, гражданин Украины – пассажир авиарейса сообщением "Анкара-Киев" пытался ввезти на таможенную территорию Украины лекарственные средства с признаками фальсификата на сумму более 300 тыс. грн.

"Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении деятельности преступной организации, которая занималась изготовлением и реализацией на территории Украины и за ее пределами фальсифицированных лекарственных средств, продолжается", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине тысячи онкобольных не могут получить свои лекарства из-за проволочек в Министерстве здравоохранения.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Украина
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