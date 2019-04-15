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В Украину экстрадировали скандального экс-нардепа Крючкова: подробности

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В понедельник, 15 апреля, экс-нардепа, председателя правления холдинговой компании "Энергосеть", замешанной в коррупционной схеме по присвоению средств "Запорожьеоблэнерго", Дмитрия Крючкова экстрадировали из Германии в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины в Facebook. Крючкова подозревают в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн гривен.

Детективы задержали чиновника в международном аэропорту "Борисполь". В течение 48 часов с момента задержания суд должен избрать ему меру пресечения.

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"Детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП будут настаивать на содержании подозреваемого под стражей с альтернативой залога в размере 346,22 млн гривен", – сказано в сообщении.

Дмитрий Крючков

Дмитрий Крючков

analitika.media

Напомним, летом 2016 года НАБУ объявило Крючкова в розыск как главного фигуранта коррупционной схемы по выведению средств "Запорожьеоблэнерго". Ему инкриминируют хищение из государственного бюджета около 424 млн грн.

14 апреля 2018 года он был задержан в Германии. В мае 2018 Крючков заплатил 100 тысяч евро залога и вышел на свободу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НАБУ пообещали приобщить материалы журналистского расследования программы "Схемы" о коррупции в "Запорожьеоблэнерго" к открытому уголовному производству.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Дмитрий Крючков
Место
Украина
Теги
аэропорт БориспольНАБУ
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