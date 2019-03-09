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У украинской пенсионерки изъяли более тонны поддельного элитного алкоголя

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В Винницкой области полиция обнаружила у жительницы села Кременное более тонны фальсифицированного алкоголя.

Как сообщила пресс-служба правоохранителей, также были найдены принадлежности для приготовления и розлива спиртного.

"Во время проведения профилактических мероприятий по противодействию незаконному изготовлению и реализации алкогольных напитков на территории домовладения 80-летней жительницы района правоохранители обнаружили канистры со спиртом неизвестного происхождения, тетрапак с водкой и коньяком известных мировых брендов, оборудование и тару для фасовки алкоголя. Общий объем выявленного спиртного составляет около 1200 литров", - рассказал начальник Могилев-Подольского отдела полиции Валерий Жучковський.

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Сама женщина заявила, что помещения, где изготавливался алкоголь, она сдавала в аренду местным жителям.

На месте происшествия правоохранители проводят следственные действия, устанавливают лиц, которые снимали жилье у пенсионерки. Открыто дело по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

У украинской пенсионерки изъяли более тонны поддельного элитного алкоголя
У украинской пенсионерки изъяли более тонны поддельного элитного алкоголя
У украинской пенсионерки изъяли более тонны поддельного элитного алкоголя
У украинской пенсионерки изъяли более тонны поддельного элитного алкоголя

Как писал OBOZREVATEL, в Украине могут исчезнуть сотни брендов алкоголя из-за новых правил правительства.

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Место
УкраинаВинница
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Васильєв Артем
Васильєв Артем
Нормально бабуля влаштувалася.
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Arnold Carol
Arnold Carol
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