В Украине назревает скандал из-за детей, рожденных от суррогатных матерей. Десятки малышей так и не смогли попасть к своим родителям из-за карантина. Некоторые семьи даже оказались разделены: кто-то из родителей сумел в последний момент прилететь в Киев и теперь вынужден снимать квартиру в украинской столице и ждать, когда же откроют границы.

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Родители могут наблюдать за детьми по видеосвязи

В интернете на днях появилось видео, на котором украинская компания ВіоТехСоm показывает десятки младенцев, рожденных от суррогатных матерей, которые находятся в одной большой комнате в гостинице "Венеция". За малышами ухаживают несколько женщин, которые пеленают их, носят на руках и кормят.

Няни кормят чужих малышей biotexcom.com

На видео говорится: "Дорогие родители, если вы не можете пересечь границу и приехать за ребенком, не отчаивайтесь. Некоторые страны уже начали инициировать судебные процессы. Адвокат ВіоТехСоm Денис Герман постоянно на связи с родителями, предоставляет консультации и юридическую помощь".

В отеле десятки маленьких кроваток biotexcom.com

Кроме того, каждые 48 часов организовывается видеосвязь между малышом и родителями, которые находятся за тысячи километров от ребенка. Если связь плохая, то родителям приходится довольствоваться лишь фотографией малыша и наблюдать, как он растет вдали от них.

Женщины показывают детей их родителям, которые находятся за тысячи километров biotexcom.com

Руководитель клиники ВіоТехСоm Альберт Точиловский рассказал, что это видео было шагом отчаяния клиники.

В течение более чем двух месяцев в отеле "Венеция", который является частью клиники, находились детки, рожденные от суррогатных мам. Каждый день их становилось все больше.

"На сегодня тут 51 ребенок. 15 родителей успели приехать до карантина, еще 14 – во время карантина. Те, кто приехал во время карантина, обязаны пройти двухнедельную обсервацию. Вот вчера к нам пришла пара, у которых закончилась обсервация. Они увидели своего малыша и расплакались", – говорит Точиловский.

Шведская пара, которая все-таки прорвалась в Украину, прошла обсервацию и встретилась со своим ребенком Facebook Biotexcom Klinik

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Отель ограждает высокий забор

Отель – это два здания, огороженные высокой кирпичной стеной. Расположены они практически возле Окружной дороги, в частном секторе.

За плотными шторами горят лампы. Там заботливые няни круглые сутки ухаживают за чужими детьми, которые с самого рождения еще не знали теплоты родных рук. Родители этих детей также страдают и рвутся в Украину, чтобы наконец прижать к груди родную крошку, о которой они мечтали долгие годы.

За плотными шторами горят лампы

Отель состоит из двух корпусов

Однако, чтобы чудо совершилось, необходимо согласие иностранных посольств. "Мы обратились в наш МИД. Там нам ответили, что обращение должно быть не от родителей детей, а от Министерств иностранных дел государств этих граждан с просьбой впустить их на нашу территорию. Многие страны откликнулись на нашу просьбу. Америка, Швейцария, Швеция, Ирландия, Кипр. Посольство США позвонило и сказало, что если у их граждан есть какие-то проблемы, то немедленно им сообщить.

В холле отеля

И действительно через два дня они предоставили все документы. А вот в посольстве Испании ответили, что у них во время коронавируса все заморожено, сотрудники ушли в отпуск. То есть нужно обращаться через несколько недель. В посольстве сказали – нам все равно, во время коронавируса пять месяцев это не срок, пусть сидят. Скажу так – в разных посольствах разных стран работают разные бюрократы", – говорит директор клиники.

В ближайшее время проблема будет решена, и все иностранные родители смогут приехать в Украину, чтобы обнять своих детей и забрать их домой.

В холле отеля

По словам Точиловского, в Украине работают десятки таких клиник, которые оказывают услуги суррогатного материнства. Поэтому можно предположить, что речь идет не о 51 ребенке, а о сотнях детей, которые не могут уехать домой в разные страны.

В Аргентине Украину считают меккой суррогатного материнства

Среди родителей, которые до сих пор не могут забрать своих малышей, граждане Испании, Аргентины, Великобритании, Германии, Чехии, США, Франции.

Так, супружеская пара из Санта-Росы (Аргентина) приехала в Киев еще 12 марта. У них родились близнецы. Джимена Холгадо и Иван Акоста (врач-травматолог) много лет в браке, однако после того, как один из супругов перенес онкологию, детей они иметь не могут. Украину для суррогатного материнства они выбрали, поскольку тут цена на эту услугу одна из самых низких.

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Как рассказал Иван изданию La Pampa Noticias, у них были билеты на обратный рейс домой в Аргентину на 23 апреля, но его отменили. Как и другой рейс, на который они купили билеты. Так что, когда они смогут вернуться на родину, пока не знают.

Аргентинская пресса пишет, что Украина беднейшая страна Европы, и она стала мировой столицей суррогатного материнства. По данным аргентинской прессы, стоимость услуг в наших клиниках составляет от 30 до 55 тысяч долларов. В других же странах – до 100 тысяч долларов.

Близнецам уже по два месяца La Pampa Noticias

В Аргентине сейчас 17 семей, которые не могут прилететь в Украину, чтобы забрать своих детей. Некоторым малышам уже должно исполниться два месяца, а другие должны вот-вот родиться.

Наталья Лленорт и Диего Мальтезе поженились пять лет назад и мечтали о ребенке.

Наталья Лленорт и Диего Мальтезе Facebook Диего Мальтезе

Супруги с помощью родственников сумели собрать нужную сумму, и в конце прошлого года украинская суррогатная мать стала вынашивать их ребенка. Роды назначены на середину августа. Будущие родители имеют право присутствовать во время беременности, однако не могут этого сделать. Они очень переживают из-за этого.

В Украине застряли британцы и испанцы

Застряла в Украине и британка Надене Гури. Ее муж Сэм находится дома в Великобритании. Через пять лет безнадежных попыток заиметь ребенка, пишет euronews.com, они решили обратиться к суррогатному материнству в Украине. Их сын Гилберт родился 27 февраля, после этого они начали процедуру оформления документов. Но не успели, начался коронавирус, границы закрылись.

Сэм успел улететь в Британию по делам, но вернуться в Украину уже не смог, поэтому за тем, как растет его малыш, наблюдает только по видеосвязи. Также британка рассказывает, что еще две пары с суррогатными детьми застряли в Грузии и две пары – в США.

По данным неправительственной организации Платформа защиты детей, родившихся в Грузии и Украине, сейчас в Киеве находится 20 испанских семей, чьи дети родились от суррогатных матерей. И они не знают, когда смогут вернуться домой из-за проблем с оформлением документов. Тормозит их испанская сторона.

Уполномоченная по правам человека Л. Денисова заявила, что ее представители уже побывали в этой клинике. Теперь они собираются помочь иностранным родителям прибыть в Украину и забрать своих детей. А также она собирается решать вопрос законодательно, чтобы суррогатное материнство в нашей стране было урегулировано. В самой клинике с этим согласны.