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5 ноября • обновлено в 08:27
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В Украине запустили новую схему "развода" по СМС

8.2т Читать материал на украинском

В Украине появилась новая схема "развода" людей, которые продают свои вещи на сайте объявлений OLX.

О подлой афере сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный". Обманывают украинцев при помощи фальшивых СМС о зачислении на счет денег.

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Мужчина, который чуть не стал жертвой аферистов, пытался продать телефон стоимостью 18 тыс. грн. К нему обратился покупатель с просьбой отправить таксистом телефон в Винницу якобы к дню рождения сестры. О переводе денег договорились сразу после приезда таксиста.

"Буквально через час приехал "таксист" на Chevrolet. Когда я сел в машину – мне сразу же пришла СМС на номер о зачисление 18 000 грн с абсолютно "левого номера". Проверил через "Приват 24" –денег не оказалось!" – рассказал продавец.

Он призвал людей быть осторожными.

В Украине запустили новую схему "развода" по СМС
В Украине запустили новую схему "развода" по СМС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в столице активизировались мошенники, которые называют себя представителями "Водоканала".

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Место
Украина
Тег
мошенники
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Tургенев Виталий
Tургенев Виталий
Та же фигня. Приезжает таксист и типа не при делах. Ещё и с претензией, я мол спешу, не задерживай. И смс с левого номера. Таксист на Uber кстати. Они в паре работают. По таксисту это сразу становится понятно. Есть юристы, прокомментировать ситуацию? Можно за это привлекать? По фейсам, понятно, что можно и даже нужно, но у этого рецидивист возможно что-то холодное там было
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