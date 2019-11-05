В Украине запустили новую схему "развода" по СМС

В Украине появилась новая схема "развода" людей, которые продают свои вещи на сайте объявлений OLX.

О подлой афере сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный". Обманывают украинцев при помощи фальшивых СМС о зачислении на счет денег.

Мужчина, который чуть не стал жертвой аферистов, пытался продать телефон стоимостью 18 тыс. грн. К нему обратился покупатель с просьбой отправить таксистом телефон в Винницу якобы к дню рождения сестры. О переводе денег договорились сразу после приезда таксиста.

"Буквально через час приехал "таксист" на Chevrolet. Когда я сел в машину – мне сразу же пришла СМС на номер о зачисление 18 000 грн с абсолютно "левого номера". Проверил через "Приват 24" –денег не оказалось!" – рассказал продавец.

Он призвал людей быть осторожными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в столице активизировались мошенники, которые называют себя представителями "Водоканала".

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