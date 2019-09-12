В Украине заочно арестовали беглого судью-коррупционера времен Януковича

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал скандального главу Высшего хозяйственного суда времен Виктора Януковича Виктора Татькова.

Об этом сообщил журналист "Слідства.Інфо" из зала суда 12 сентября. По данным правоохранителей, сейчас Татьков находится в Австрии и уклоняется от следствия.

Беглый Татьков обвиняется в пособничестве и вынесении неправосудных решений, имущественных и коррупционных преступлениях, создании и руководстве преступной организацией, вмешательстве в деятельность судебных органов и незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда, получении взятки и отмывании денег.

Виктор Татьков ТСН

Журналисты нашли около сотни объектов недвижимости в Украине и около десятка в Испании, оформленных на родственников и неимущих друзей Татькова. С декабря 2016 Виктор Татьков в розыске.

Подозреваемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 УК Украины.

По словам прокурора, украинские силовики просили австрийских коллег выдать Татькова. Подозреваемый отказался от упрощенной процедуры выдачи.

Теперь для экстрадиции требуется решение о мере пресечения и заочный арест.

У стороны защиты Татькова есть пять дней, чтобы обжаловать судебное решение.

Отметим, что Виктор Татьков с 1994 по 2010 года занимал руководящие должности в хозяйственных судах Донецкой области, а в 2010-2014 годах возглавлял Высший хозяйственный суд Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 сентября Высший совет правосудия уволил Виктора Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины за совершение дисциплинарного проступка.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!